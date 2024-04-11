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Министр обороны: В отношениях с НАТО мы находимся на историческом пике
11.04.2024 19:06
«У Минобороны Грузии есть конкретный план, согласно которому наша совместимость с НАТО повышается», — заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.
Чиковани спросили, не помешает ли закон о прозрачности отношениям Грузии с НАТО.
«Я вам скажу откровенно: в плане отношений с НАТО мы находимся на историческом пике. Практически ни у одного из государств нет таких механизмов сотрудничества, как у Грузии и НАТО. Наше сотрудничество выражается в участии в конкретных совместных учениях, операциях. Так что здесь вообще вопросов быть не должно. У Министерства обороны Грузии есть конкретный план, согласно которому мы развиваемся и наша совместимость с НАТО повышается», — заявил Ираклий Чиковани.
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