

Один человек задержан по обвинению в вымогательстве от имени криминального авторитета

13.04.2024 13:43





Сотрудниками департамента полиции Квемо Картли в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в вымогательстве, совершенном с целью получения имущества в крупном размере, задержан Т.Г. 2001 года рождения.



По информации МВД, преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемый в разное время, используя имя проживающего за рубежом криминального авторитета, связывался с гражданами и требовал у них 100 000 долларов, угрожая лишить жизни и уничтожить имущество.



Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала обвиняемого в совершении преступления Т.Г. на основании решения судьи.



В результате личного обыска обвиняемого правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств мобильный телефон и сим-карты, с помощью которых обвиняемый связывался с гражданами с целью вымогательства.



Расследование по факту вымогательства, совершенного в целях получения имущества в крупном размере, ведется по части 2 статьи 181 УК Грузии», - говорится в информации.





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