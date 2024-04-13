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Один человек задержан по обвинению в вымогательстве от имени криминального авторитета


13.04.2024   13:43


Сотрудниками департамента полиции Квемо Картли в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в вымогательстве, совершенном с целью получения имущества в крупном размере, задержан Т.Г. 2001 года рождения.

По информации МВД, преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

«Следствием установлено, что обвиняемый в разное время, используя имя проживающего за рубежом криминального авторитета, связывался с гражданами и требовал у них 100 000 долларов, угрожая лишить жизни и уничтожить имущество.

Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала обвиняемого в совершении преступления Т.Г. на основании решения судьи.

В результате личного обыска обвиняемого правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств мобильный телефон и сим-карты, с помощью которых обвиняемый связывался с гражданами с целью вымогательства.

Расследование по факту вымогательства, совершенного в целях получения имущества в крупном размере, ведется по части 2 статьи 181 УК Грузии», - говорится в информации.


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