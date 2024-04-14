

Госдеп США передал Службе доходов Грузии оборудование на сумму 13 млн $

14.04.2024 22:04





Госдеп США передал таможенному департаменту Службы доходов Минфина Грузии оборудование на сумму 13 млн $ в рамках американской Программы экспортного контроля и помощи в обеспечении безопасности границ (EXBS, Export Control and Related Border Security Assistance).



Ведомство сообщает, что это оборудование значительно улучшит оперативный контроль грузов и сэкономит время и средства бизнеса.



«Поддержка США таможенной администрации Грузии укрепляет сотрудничество между двумя странами и помогает поддерживать глобальную безопасность», — говорится в заявлении.



На мероприятии присутствовали посол США в Грузии Робин Данниган и глава Службы доходов Леван Какава, который поблагодарил посла за оказанную Грузии помощь.



Источник: SOVA

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