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Госдеп США передал Службе доходов Грузии оборудование на сумму 13 млн $
14.04.2024 22:04
Госдеп США передал таможенному департаменту Службы доходов Минфина Грузии оборудование на сумму 13 млн $ в рамках американской Программы экспортного контроля и помощи в обеспечении безопасности границ (EXBS, Export Control and Related Border Security Assistance).
Ведомство сообщает, что это оборудование значительно улучшит оперативный контроль грузов и сэкономит время и средства бизнеса.
«Поддержка США таможенной администрации Грузии укрепляет сотрудничество между двумя странами и помогает поддерживать глобальную безопасность», — говорится в заявлении.
На мероприятии присутствовали посол США в Грузии Робин Данниган и глава Службы доходов Леван Какава, который поблагодарил посла за оказанную Грузии помощь.
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