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МВД призывает участников акции не выходить за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях
15.04.2024 22:11
МВД призывает организаторов и участников акции не выходить за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях.
Как отмечается в заявлении МВД, в ходе акции любой факт правонарушения будет немедленно пресечен со стороны полиции в рамках закона.
«Сотрудники различных подразделений МВД мобилизованы в связи с акцией на территории у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси и охраняют общественный порядок.
МВД призывает организаторов и участников акции не выходить за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях.
В ходе акции любой факт правонарушения будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона», - говорится в заявлении.
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