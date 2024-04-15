

МВД призывает участников акции не выходить за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях

15.04.2024 22:11





МВД призывает организаторов и участников акции не выходить за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях.



Как отмечается в заявлении МВД, в ходе акции любой факт правонарушения будет немедленно пресечен со стороны полиции в рамках закона.



«Сотрудники различных подразделений МВД мобилизованы в связи с акцией на территории у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси и охраняют общественный порядок.



МВД призывает организаторов и участников акции не выходить за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях.



В ходе акции любой факт правонарушения будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона», - говорится в заявлении.





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