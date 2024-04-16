

МВД: 4 человека, задержанные в ходе акции, освобождены под расписку, 10 задержанных переведены в ИВС

16.04.2024 19:11





По информации Министерства внутренних дел Грузии , 4 из 14 задержанных на акции 15 апреля были освобождены под расписку после прохождения соответствующих правовых процедур.



По пояснению ведомства, 10 задержанных переведены в изолятор временного содержания (ИВС) в порядке, установленном законодательством Грузии.



«В связи с высоким общественным интересом мы хотели бы предоставить обществу дополнительную информацию о лицах, задержанных в административном порядке во время акции на проспекте Руставели 15 апреля 2024 года.



После соответствующих правовых процедур полиция освободила 4 человек под расписку, а 10 задержанных в порядке, установленном законодательством Грузии, были переведены в изолятор временного содержания.



Сразу после поступления задержанных в ИВС врачи провели их медицинский осмотр в конфиденциальной обстановке и составили соответствующую документацию. Важно отметить, что в период нахождения в изоляторе задержанным не потребовалась дополнительная медицинская помощь.



Тут же следует отметить, что задержанные, во время нахождения в изоляторе временного содержания, имели возможность встретиться и побеседовать с поверенным Народного защитника в конфиденциальной обстановке.



Все задержанные имеют неограниченный доступ к адвокатам, защищающим их интересы, представителям аппарата Народного защитника и Специальной следственной службы», - говорится в заявлении МВД.





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