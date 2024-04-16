

Спецназ разгоняет протестующих

16.04.2024 22:36





Во дворе парламента распылили слезоточивый газ, сотрудники полиции пытаются оттеснить толпу, сообщил корреспондент Paper Kartuli.



Mtavari пишет, что к протестующим применили силу. По данным телеканала, при разгоне акции пострадали генсек партии «Лело» Ираклий Купрадзе и Зураб Джапаридзе.



МВД сообщило, что при разгоне акции пострадал один сотрудник ведомства.



Протестующим оказывают первую помощь другие активисты и медики.





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