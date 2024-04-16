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Спецназ разгоняет протестующих


16.04.2024   22:36


Во дворе парламента распылили слезоточивый газ, сотрудники полиции пытаются оттеснить толпу, сообщил корреспондент Paper Kartuli.

Mtavari пишет, что к протестующим применили силу. По данным телеканала, при разгоне акции пострадали генсек партии «Лело» Ираклий Купрадзе и Зураб Джапаридзе.

МВД сообщило, что при разгоне акции пострадал один сотрудник ведомства.

Протестующим оказывают первую помощь другие активисты и медики.


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