

Азербайджан, Грузия и Турция обсудили в Тбилиси трехстороннее военное сотрудничество

16.04.2024 23:03





Находящаяся с визитом в Тбилиси делегация Великого Национального собрания Турции во главе с председателем Комитета национальной обороны Хулуси Акаром встретилась с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.



Как передает Vesti.az, информацию распространило Министерство обороны Грузии. Министр обороны Ираклий Чиковани отметил, что эффективное сотрудничество между Грузией и Турцией является предпосылкой для регионального мира и стабильности, в этом контексте особое внимание было уделено важности стратегического сотрудничества.



Согласно информации МИД Грузии, стороны также обсудили трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией. Было отмечено, что целью этого трехстороннего сотрудничества является укрепление региональной безопасности. Ираклий Чиковани отметил, что в этом году Грузия проведет трехстороннюю встречу министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.





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