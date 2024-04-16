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МВД: на акции возле парламента в административном порядке задержаны 11 человек
16.04.2024 23:53
МВД Грузии сообщает, что 11 человек задержаны в административном порядке за нарушение закона на акции, проходящей на территории проспекта Руставели и здания парламента.
По данным ведомства, несмотря на многочисленные призывы сотрудников МВД протестовать в установленных законом формах и не совершать насильственных действий, участники протеста вступили в физическое противостояние с полицейскими и бросали в них различные тупые предметы, в том числе камни и бутылки.
«В результате вышеуказанных противоправных действий пострадал сотрудник МВД, которого перевезли в Кавказский медицинский центр. Также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству. Чтобы не допустить физического противостояния, МВД использовало специальные средства – т.н. перцовый баллончик», — говорится в сообщении МВД.
МВД еще раз призывает организаторов и участников митинга обеспечить выражение протеста в рамках, предусмотренных законом.
Президент Грузии: «Упорное требование властей принять закон вопреки воле населения и наперекор партнерам является прямой провокацией — это российская стратегия дестабилизации».
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