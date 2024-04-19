

СГБ Грузии отчитался по оккупированным территориям

19.04.2024 12:07





В 2023 году в направлении оккупированной Абхазии горячая линия активировалась 374 раза, а в направлении оккупированного Цхинвали - 1585 раз, - об этом говорится в ежегодном отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, который уже поступил в парламент.



По пояснению СГБ, Служба государственной безопасности Грузии активно использовала «горячую линию», действующую посредством наблюдательной миссии Евросоюза, по поводу инцидентов, зафиксированных на линии оккупации и прилегающей к ней территории.



По их же информации, в 2023 году состоялись три встречи в формате Женевских международных дискуссий, на которых представители СГБ в рамках мандата подчеркнули угрозы в плане безопасности, исходящие из оккупации. В том числе, внимание было заострено на грубых нарушениях прав человека, незаконных задержаниях, незаконном процессе т.н. бордеризации и др.



«В 2023 году представители оккупированной Абхазии были почти готовы возобновить встречи Механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали, однако реально действенных шагов со стороны оккупационного режима предпринято не было. В направлении оккупированного Цхинвали в 2023 году было проведено 10 встреч IPRM, в том числе три – т.н. технические встречи.



На этих встречах представители центрального правительства потребовали безоговорочного и немедленного освобождения незаконно задержанных лиц.



Подчеркивалось, что необходимо предоставить местному населению право на свободное передвижение. Также внимание заострялось на наносящих вред последствиях незаконного процесса т.н. бордеризации», - говорится в отчете.





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