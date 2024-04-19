

Гомелаури: Количество сдерживающих ордеров, изданных по фактам домашнего насилия, колеблется до 9 000-10 000 в год

19.04.2024 15:21





Эффективная борьба с насилием в семье и в отношении женщин является приоритетом для МВД, - об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури во время своего выступления в законодательном органе в порядке интерпелляции. По словам Вахтанга Гомелаури, после ратификации Стамбульской конвенции были предприняты важные шаги в этом направлении.



«Министерство ВД, суд и прокуратура проводят строжайшую уголовную политику против данной категории преступлений, что подтверждается и статистическими показателями. Следует отметить, что в последние годы в статистике зарегистрированных преступлений показатель начала расследований в направлении домашнего насилия стабильно сохраняет второе место», - сказал Вахтанг Гомелаури.



Министр внутренних дел ознакомил депутатов со статистическими данными домашнего насилия за последние 7 лет и раскрываемостью данных преступлений.



«В 2017 году зарегистрировано 2143 преступления, показатель раскрываемости - 72,52%; в 2018 году зарегистрировано 4761 преступление, показатель раскрываемости – 63,12%; в 2019 году зарегистрировано 4867 преступлений, показатель раскрываемости – 62,44%; в 2020 году зарегистрировано 5204 преступлений, показатель раскрываемости – 65,99%; в 2021 году зарегистрировано 4767 преступлений, раскрываемость – 76,17%; в 2022 году зарегистрировано 4106 преступлений, раскрываемость – 87,34%; 2023 год – зарегистрировано 4101 преступление, показатель раскрываемости – 86,37%. Эти цифры ясно подтверждают, что исходя из фактора доверия к полиции, увеличилась обращаемость по фактам насилия в семье и в отношении женщин», - сказал Вахтанг Гомелаури.



По его словам, в министерстве при поддержке Женской организации ООН разработан и внедрен инструмент оценки рисков повторения насилия, который дает полиции возможность своевременно выявлять опасность повторного насилия и использовать для превенции насилия такой инструмент, такой оперативный механизм как сдерживающий ордер .



«Количество сдерживающих ордеров, выданных по фактам домашнего насилия, колеблется до 9000-10000 в год, а количество сдерживающих ордеров, выданных по фактам насилия в отношении женщин, достигает 800», - отметил Вахтанг Гомелаури.



По словам Вахтанга Гомелаури, в МВД с 2020 года внедрена система электронного наблюдения, т.н. электронный браслет, который дает возможность полиции в реальном времени контролировать процесс выполнения ордера лицом, совершившим насилие.



По словам Вахтанга Гомелаури, Департамент защиты прав человека и мониторинга качества расследований МВД ежедневно ведет мониторинг всех дел в плане насилия в отношении женщин, домашнего насилия и преступлений в семье .





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