

Глава МВД: Часть участников акции бросала в сторону полицейских различные предметы

19.04.2024 15:29





В результате насильственных действий пострадали 5 полицейских, двое из них были доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами - участники акции словесно оскорбляли сотрудников полиции, ругались ужасными словами в адрес членов их семей, остальное продолжать не буду, я действительно не могу повторить эти слова. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте, говоря об акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», а также о стычках, произошедших между участниками акции и правоохранителями.



По словам Гомелаури, в течение этой недели все видели правоохранителей, которые в непрерывном режиме были мобилизованы на акциях протеста, проходивших в разное время и в разных местах, и защищали безопасность каждого человека.



«В течение этой недели все видели правоохранителей, которые в непрерывном режиме были мобилизованы на акциях протеста, проходивших в разное время и в разных местах, и защищали безопасность каждого человека. 15 и 16 апреля, параллельно с акцией, в законодательном органе шел рабочий процесс. Для нас, для МВД, одинаково важно было обеспечить безопасность как депутатов и сотрудников аппарата парламента, так и каждого участника акции.



Общественность также увидела, как мирная акция с первого же дня переросла в насильственные действия. В то время как акция протеста проходила в совершенно мирной обстановке, определенная часть участников стала агрессивной по отношению к правоохранителям, в направлении полицейских бросали различные предметы, в том числе камни, бутылки, обливали краской, оскорбляли словесно и физически и не подчинялись законным требованиям полиции. Это хорошо было видно и по телевидению. Не нервничайте и не злитесь. Включите телевизор, также и оппозиционные телеканалы, и увидите. В прямом эфире видно очень хорошо.



В результате этих насильственных действий пострадали 5 полицейских, двое из них были доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми повреждениями. Всего в административном порядке мы задержали 40 человек. Полиция постоянно призывала организаторов акции к спокойствию, хотя мы хорошо понимаем, что целью определенных сил было создание эскалации и они использовали для этого всевозможные методы. В том числе, 16 апреля, поздно ночью, когда акция уже заканчивалась, участники словесно оскорбляли сотрудников полиции, они ругались, ужасными словами, упоминая членов их семей, остальное я не буду повторять. Произошедшее после этого противостояние между гражданами и полицейскими ни для кого не было приятным зрелищем, для меня тоже. Однако я могу с уверенностью сказать, что все это было вызвано неслыханными оскорблениями, прозвучавшими в адрес правоохранителей. Нападение на полицейского означает нападение на государственный институт, и я подчеркиваю, что это недопустимо», - заявил Гомелаури.





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