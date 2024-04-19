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Министр обороны Грузии встретился с американским генералом
19.04.2024 16:35
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился заместителем начальника штаба Оперативного управления сухопутных войск США в Европе и Африке, бригадным генералом Патриком Эллисом.
Министр поблагодарил американскую сторону за поддержку и стратегическое партнерство с Грузией. Он подчеркнул важный вклад генерала в развитие Сил обороны Грузии.
На встрече обсуждался вопрос военного сотрудничества с командованием США в Европе и Африке, а также важность проведения международных учений.
Представители сил обороны представили на встрече итоговую презентацию совместных учений. На встрече присутствовали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили, его заместитель бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, посол США в Грузии Робин Данниган и сотрудники посольства.
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