

Министр обороны Грузии встретился с американским генералом

19.04.2024 16:35





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился заместителем начальника штаба Оперативного управления сухопутных войск США в Европе и Африке, бригадным генералом Патриком Эллисом.



Министр поблагодарил американскую сторону за поддержку и стратегическое партнерство с Грузией. Он подчеркнул важный вклад генерала в развитие Сил обороны Грузии.



На встрече обсуждался вопрос военного сотрудничества с командованием США в Европе и Африке, а также важность проведения международных учений.



Представители сил обороны представили на встрече итоговую презентацию совместных учений. На встрече присутствовали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили, его заместитель бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, посол США в Грузии Робин Данниган и сотрудники посольства.





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