

Гражданина Украины задержали на границе Северной Осетии и Грузии по делу о шпионаже

21.04.2024 17:29





На пограничном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии задержали гражданина Украины – его подозревают в шпионаже. Об этом со ссылкой на погрануправление ФСБ сообщает государственное агентство ТАСС. Это как минимум второе подобное задержание за последние пять месяцев.



Имя задержанного не раскрывается, известен только его возраст – 36 лет. По версии силовиков, подозреваемый якобы через мессенджеры присылал украинским спецслужбам данные о расположении российских военных и техники в зоне «специальной военной операции» – так в России официально называют вторжение в Украину.



Каким образом гражданин Украины мог передавать данные о российской армии из зоны боевых действий, если он был задержан в Северной Осетии, не уточняется. Никаких доказательств возможной причастности задержанного в ФСБ также не предоставили. По статье о шпионаже ему может грозить до 20 лет лишения свободы.



По такому же делу на «Верхнем Ларсе» другого гражданина Украины задержали в декабре прошлого года, пишет Кавказ.Реалии. Тогда спецслужбы не раскрыли не только имя, но и возраст подозреваемого. На какой стадии сейчас находится его уголовное дело, неизвестно.





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