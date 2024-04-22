

СГБ провела оперативно-следственные действия по сообщению в сети Telegram

22.04.2024 11:00





Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии публикует заявление по делу о распространении информации о терроризме в Telegram .



Как говорится в заявлении СГБ, контртеррористические подразделения СГБ всю ночь производили соответствующие оперативно-следственные действия. В результате специальных антитеррористических мероприятий взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.



«21 апреля текущего года в связи с распространением в социальных сетях, в частности, в интернет-приложении Telegram, информации о фактах возможного размещения взрывных устройств и ожидаемых нападениях в учебных заведениях и торговых центрах в масштабе Тбилиси, контртеррористические подразделения СГБ всю ночь производили соответствующие оперативно-следственные действия.



В результате специальных антитеррористических мероприятий взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было», - говорится в заявлении.





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