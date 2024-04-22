

Соответствующие службы выясняют, кто стоит за ложными сообщениями - министр образования

22.04.2024 19:11





На состоявшемся сегодня, 22 апреля, заседании правительства министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари отреагировал на угрозы терроризма, распространившиеся вчера в одном из Telegram-каналов.



«Вчера в течение всей ночи практически в непрерывном режиме как министерство, так и соответствующие правоохранительные органы проводили соответствующие мероприятия во всех названных школах, которые были указаны в том или ином сообщении. Я также хотел бы поблагодарить МВД и Службу государственной безопасности», — сказал Амилахвари.



По словам министра, ни в одной школе не обнаружено то, о чем говорилось в распространенной информации об угрозе терактов в школах.



«Естественно, мы постарались максимально оперативно донести до школьного сообщества эту информацию о том, что оснований для паники и тем более для переноса учебы нет, поскольку все школы проверены. Это была просто ложная тревога. Конечно, соответствующие службы уже выясняют, кто за этим стоит и каковы могут быть цели и задачи этого», — сказал министр образования.







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