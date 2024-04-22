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Министр обороны Грузии встретился с послом и военным атташе Азербайджана
22.04.2024 19:55
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым.
По данным министерства обороны, стороны обсудили важность стратегического партнерства и добрососедских отношений между двумя странами.
«Министр обороны подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в установление мира и стабильности на Южном Кавказе. Была подчеркнута положительная динамика визитов на высоком уровне.
На встрече обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Внимание было уделено совместному участию в международных учениях и сотрудничеству в области военного образования.
На встрече присутствовал военный атташе Азербайджанской Республики полковник Фуад Ибрагимов“, — сообщает министерство обороны Грузии.
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