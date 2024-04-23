

Четыре человека задержаны за изготовление и сбыт поддельных водительских удостоверений

23.04.2024 10:43





В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети по факту изготовления и сбыта поддельных документов задержаны четыре лица.



По информации следственной службы Минфина, преступление карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.



«Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками изготовил и продал за 550 долларов США поддельное водительское удостоверение, выданное от имени агентства обслуживания Министерства внутренних дел Грузии, и поддельную справку о выдаче водительского удостоверения.



В результате следственных действий были дополнительно изъяты два поддельных водительских удостоверения и различное техническое оборудование, необходимое для их изготовления.



Следствие ведется по второй части статьи 362 УК Грузии, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 6 лет», - говорится в информации.





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