

США передали Грузии технику на сумму 13 млн долларов на усиление безопасности границы

24.04.2024 12:05





По информации посольства США в Грузии, в целях усиления безопасности границы Службы доходов было предоставлено современное техническое оборудование на сумму 13 миллионов долларов.



На передаче оборудования также присутствовала посол США Робин Данниган.



Современное оборудование поможет усилить контроль на границе и предотвратить случаи незаконной торговли и распространения.





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