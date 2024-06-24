

Помощник Госсекретаря США: Грузия и все партнеры будут приглашены к участию в мероприятиях партнерства НАТО

24.06.2024 20:20





Грузия и все партнеры будут приглашены к участию в мероприятиях партнерства НАТО, - заявил на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен.



Помощник госсекретаря США говорил о риторике части лидеров правящей партии и выразил обеспокоенность.



По словам О'Брайена, США призывают правительство Грузии пересмотреть позиции.



«Грузия и все партнеры будут приглашены к участию в мероприятиях партнерства НАТО.



Мы обеспокоены решениями и риторикой, исходящими от очень небольшого числа лидеров «Грузинской мечты». Очевидно, что 80-85% грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. Правительство и премьер-министр недавно заявили, что они ожидают, что их действия последнего времени не создадут этому угрозу. Мы старались быть предельно ясными, и сегодня Верховный представитель Жозеп Боррель очень четко сказал, эти недавние действия, насилие против представителей оппозиции, насилие против гражданского общества, «закон об иностранных агентах», решение передать новый порт китайской компании - все это несовместимо с желанием вступить в международные организации, основанные на США и ЕС. Поэтому мы призываем правительство пересмотреть свои позиции, а мы продолжим пересматривать наши двусторонние и многосторонние отношения с правительством», - сказал Джим О'Брайен.



Помощник госсекретаря отметил, что США продолжат говорить с официальными лицами Грузии.



«В действительности все очень просто. Поскольку мы находимся в периоде проведения чемпионата Европы по футболу, Грузия заявила, что хочет играть в нашей футбольной лиге, а затем она сказала, что, кстати, мы хотим, чтобы с нашей стороны на поле было 15 игроков. Нет, вы получаете столько же игроков, сколько у всех остальных, и делаете, что хотите, так, как это делают другие. Это правила клуба. Так что это действительно не решение о суверенитете Грузии. Грузия решила вступить в клуб по своему суверенному праву, и мы просто ясно объясняем, что это значит. Так что мы продолжим эти дискуссии с грузинскими официальными лицами, наше посольство очень активно в коммуникации с ними, несколько европейских лидеров очень активны, и мы продолжим эти разговоры», - отметил Джим О'Брайен.





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