

Гаагский суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова

25.06.2024 16:50





Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, передает glavnoe.in.uа.



Ордера касаются международных преступлений, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Это нападения на гражданские объекты, энергетическую инфраструктуру, вред гражданским людям и объектам, а также преступления против человечности.



Прокуроры МУС считают, что Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность за эти преступления.



Напомним, в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.





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