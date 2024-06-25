

В Кобулети ранен полицейский

25.06.2024 22:21





Полицейский получил ранение при исполнении служебных обязанностей в Кобулети. Его доставили в клинику. По информации «IPN», правоохранителю, раненому холодным оружием, была оказана медицинская помощь, и его уже выписали из клиники.



По словам местных жителей, инцидент произошел в первой половине дня.



По имеющейся информации, правоохранители были вызваны по факту семейного (домашнего) насилия. Мужчина, нанесший ножевое ранение полицейскому, был задержан правоохранителями на месте.



Расследование ведется по статье 353 УК Грузии, которая подразумевает нападение на полицейского.





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