

МВД: За наркопреступления задержаны 24 лица, в том числе 11 наркореализаторов

26.06.2024 11:09





Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД, департаментов полиции Тбилиси, Аджарии, Самегрело-Земо Сванети, Кахети и Имерети совместно с Генеральной прокуратурой в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных за последний период, задержали по обвинению в наркопреступлениях 24 лица, в том числе 11 наркореализаторов.



По данным МВД, среди задержанных есть граждане как Грузии, так и зарубежных стран.



«В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли наркотикотические средства различного вида в крупных и особо крупных размерах. На основании постановления судьи полиция несколько раз осуществляла контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, и осуществляла скрытую аудиовидеозапись этих закупок.



Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно», - говорится в информации.



Так же сообщается, что в ходе личных обысков и обысков жилых домов лиц, задержанных по обвинению в наркопреступлениях, а так же в различных указанных ими местах, правоохранители изъяли особо крупное количество наркотических средств, в том числе: «кокаин», «бупренорфин», «метадон», «МДМА», «альфа-ПВП», «кетамин», т.н. «био», «метамфетамин» и «марихуана».



Расследование ведется по статьям 260, 261, 262, 265, 18-260, 19-260, 273 прима, 19-273 прима и 236 УК Грузии.





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