

Марк Рютте официально избран генеральным секретарем НАТО

26.06.2024 13:42





Марк Рютте официально избран генеральным секретарем НАТО, - заявление об этом распостраняет пресс-служба альянса.



«В среду, 26 июня Североатлантический совет решил назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, он сменит Йенса Столтенберга. Рютте приступит к обязанностям генсека с 1 октября 2024 года, когда после десятилетия работы во главе альянса завершится срок полномочий Столтенберга», - говорится в заявлении.



Йенс Столтенберг пожелал Рютте успехов и отметил, что оставляет НАТО в надежных руках.





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