|
|
|
Марк Рютте официально избран генеральным секретарем НАТО
26.06.2024 13:42
Марк Рютте официально избран генеральным секретарем НАТО, - заявление об этом распостраняет пресс-служба альянса.
«В среду, 26 июня Североатлантический совет решил назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, он сменит Йенса Столтенберга. Рютте приступит к обязанностям генсека с 1 октября 2024 года, когда после десятилетия работы во главе альянса завершится срок полномочий Столтенберга», - говорится в заявлении.
Йенс Столтенберг пожелал Рютте успехов и отметил, что оставляет НАТО в надежных руках.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна