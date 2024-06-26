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Грузия заняла 22-ю позицию в мире по Индексу кибербезопасности
26.06.2024 18:06
Грузия заняла 22-ю позицию в мире и 16-ю позицию в Европе в национальном индексе кибербезопасности. Исследование National Cyber Security Index (NCSI) проводилось в 48 странах.
Грузия получила высший, опережающий 100% рейтинг по таким индикаторам, политика кибербезопасности, защита персональных данных и борьба с киберпреступностью. Самый низкий, 22%, по направлению кризис-менеджмента.
Первая пятерка рейтинга: Чехия, Польша, Австралия, Эстония и США. Самые худшие показатели у Зимбабве, Анголы и Ирака. Украина — на восьмом месте, Азербайджан на 16. Армения и Россия не участвовали в рейтинге.
* Национальный индекс кибербезопасности составляется e-Governance Academy со штаб-квартирой в Таллинне.
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