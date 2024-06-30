|
|
|
Министр обороны: Наша цель – сделать условия для раненых и пострадавших военных равными международным стандартам
30.06.2024 20:38
30 июня оборонное ведомство отмечает День раненых и пострадавших бойцов. Информацию об этом распространяет Министерство обороны.
По их данным, официальное мероприятие открытия недели спортивных и культурных мероприятий состоялось в реабилитационном центре для военнослужащих имени Мариам (Маро) Макашвили.
К приглашенным гостям обратились министр обороны Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили. Министр выразил уважение раненым и пострадавшим военным и рассказал о политике их поддержки со стороны правительства Грузии.
«Забота о каждом военнослужащем и их поддержка – одно из приоритетных направлений нашего правительства и Министерства обороны, что осуществляется при активной поддержке премьер-министра. Наша цель - сделать условия для раненых и пострадавших военнослужащих равными международным стандартам, чтобы они были настолько достойными, насколько это подобает нашей стране», - отметил Ираклий Чиковани.
По его словам, проведены важные мероприятия в направлении реабилитации и реинтеграции раненых и пострадавших бойцов. Он поблагодарил международных и грузинских партнеров за сотрудничество и поддержку.
Министерство обороны Грузии отмечает День раненых и пострадавших военнослужащих с 2021 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна