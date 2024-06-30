

Министр обороны: Наша цель – сделать условия для раненых и пострадавших военных равными международным стандартам

30.06.2024 20:38





30 июня оборонное ведомство отмечает День раненых и пострадавших бойцов. Информацию об этом распространяет Министерство обороны.



По их данным, официальное мероприятие открытия недели спортивных и культурных мероприятий состоялось в реабилитационном центре для военнослужащих имени Мариам (Маро) Макашвили.



К приглашенным гостям обратились министр обороны Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили. Министр выразил уважение раненым и пострадавшим военным и рассказал о политике их поддержки со стороны правительства Грузии.



«Забота о каждом военнослужащем и их поддержка – одно из приоритетных направлений нашего правительства и Министерства обороны, что осуществляется при активной поддержке премьер-министра. Наша цель - сделать условия для раненых и пострадавших военнослужащих равными международным стандартам, чтобы они были настолько достойными, насколько это подобает нашей стране», - отметил Ираклий Чиковани.



По его словам, проведены важные мероприятия в направлении реабилитации и реинтеграции раненых и пострадавших бойцов. Он поблагодарил международных и грузинских партнеров за сотрудничество и поддержку.



Министерство обороны Грузии отмечает День раненых и пострадавших военнослужащих с 2021 года.





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