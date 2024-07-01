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Глава СГБ Грузии побывал в США


01.07.2024   15:30


Глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили посетил США. Об этом агентству IPN сообщили в СГБ страны.

В ведомстве отметили, что визит Лилуашвили в США является ежегодным.

«Это был ежегодный официальный визит, это был обычный рабочий визит в контексте безопасности. Он лично заявил об этом [12 июня, в парламенте[ — партнерство продолжается, и мы планируем новые этапы интересного сотрудничества, в связи с этим он и отправился», — заявили в СГБ.

Отметим, о том, что некий высокопоставленный чиновник побывал в США после того, как Вашингтон объявил о введении санкций против лиц, которые выступили и приняли закон об иноагентах, заявил экс-премьер Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию».

Гахария сообщил, что основатель партии власти, ее почетный председатель и олигарх Бидзина Иванишвили отправил в США одного из своих «гонцов», чтобы «хоть что-то разузнать».


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