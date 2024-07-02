

Сотрудники МВД Грузии приняли участие в обеспечении безопасности чемпионата Европы

02.07.2024 13:44





По инициативе Федерального министерства внутренних дел и родины Федеративной Республики Германия и Федеральной полиции, сотрудники Министерства внутренних дел Грузии в период соревнований сборной Грузии с 14 по 30 июня, приняли участие в мероприятиях по охране и безопасности матчей, проводимых в рамках участия в Евро-2024.



Информацию распространяет МВД.



По сообщению ведомства, два сотрудника администрации МВД Грузии работали в непрерывном режиме в Международном центре полицейского сотрудничества (IPCC EURO2024). Также два сотрудника Департамента полиции Тбилиси и Департамента полиции Аджарии участвовали в операциях по поддержке соответствующих подразделений местной полиции на стадионах, в качестве мобильной группы, во время матчей сборной Грузии – в местах скопления болельщиков сборной Грузии и на организованных ими шествиях.



По информации МВД, 10 сотрудников Департамента патрульной полиции ежедневно помогают немецким полицейским эффективно общаться с грузинскими болельщиками и поддерживать правопорядок в аэропортах и ​​на вокзалах разных городов.





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