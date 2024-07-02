

Принадлежащий Силам обороны Грузии Су-25 потерпел катастрофу

02.07.2024 15:44





Один из летательных аппаратов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. Пилот погиб, - информацию об этом распространяет Минобороны Грузии.



«2 июля этого года во время одного из плановых военных учений, в которые был включен авиационный компонент, один из летательных аппаратов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу.



В результате крушения Су-25 трагически погиб пилот авиации и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили. С целью установления причин этого происшествия соответствующие службы Министерства обороны проводят детальное исследование. Министерство обороны выражает сожаление в связи с трагическим инцидентом и соболезнует семье и близким погибшего пилота», - говорится в информации.





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