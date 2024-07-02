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В Болнисском муниципалитете, где потерпел катастрофу Су-25, ведутся следственные действия
02.07.2024 18:25
В Болнисском муниципалитете, селе Дисвели, где потерпел катастрофу принадлежащий Силам обороны Су-25, ведутся следственные мероприятия.
На месте работают сотрудники полиции и Службы управления чрезвычайными ситуациями.
Су-25, принадлежащий Силам обороны, несколько часов назад потерпел крушение в Болниси. Пилот погиб.
В Минобороны поясняют, что для выяснения причин произошедшего соответствующими службами Минобороны проводится детальное исследование.
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