

Обнаружен черный ящик потерпевшего в Грузии самолета Су-25

03.07.2024 12:56





«Перед взлетом самолет был полностью проверен в соответствии с требованиями технической документации, также была проведена предполетная подготовка и соблюдены все предусмотренные регламентом процедуры», — говорится в заявлении, распространенном Минобороны в связи с падением самолета Су-25, принадлежащем силам обороны Грузии.



По информации ведомства, обнаружен черный ящик. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности во время полета военного самолета.



«На месте катастрофы самолета Су-25, всю ночь на площади в несколько гектаров проводились следственные действия соответствующих служб. На месте происшествия присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили», — говорится в сообщении ведомства.



Тело погибшего пилота доставлено в морг.



«Министерство обороны еще раз выражает глубокую скорбь в связи с гибелью пилота Авиационного и воздушного командования Сил обороны подполковника Кахабера Зурабашвили и выражает соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении.





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