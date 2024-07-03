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Обнаружен черный ящик потерпевшего в Грузии самолета Су-25


03.07.2024   12:56


«Перед взлетом самолет был полностью проверен в соответствии с требованиями технической документации, также была проведена предполетная подготовка и соблюдены все предусмотренные регламентом процедуры», — говорится в заявлении, распространенном Минобороны в связи с падением самолета Су-25, принадлежащем силам обороны Грузии.

По информации ведомства, обнаружен черный ящик. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности во время полета военного самолета.

«На месте катастрофы самолета Су-25, всю ночь на площади в несколько гектаров проводились следственные действия соответствующих служб. На месте происшествия присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили», — говорится в сообщении ведомства.

Тело погибшего пилота доставлено в морг.

«Министерство обороны еще раз выражает глубокую скорбь в связи с гибелью пилота Авиационного и воздушного командования Сил обороны подполковника Кахабера Зурабашвили и выражает соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении.


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