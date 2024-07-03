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Начато следствие по делу о катастрофе Су-25 в Грузии
03.07.2024 14:06
Министерство обороны Грузии распространяет заявление по поводу крушения военного самолета Су-25 в муниципалитете Болниси. Как отмечают в ведомстве, по данным предварительного расследования, самолет перед полетом был полностью проверен в соответствии с требованиями технической документации. Также была проведена предполетная подготовка и соблюдены все процедуры, предусмотренные регламентом.
Минобороны сообщает, что было начато расследование по статье 401 УК (Нарушение правил управления или эксплуатации летательных аппаратов), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Расследование ведет военная полиция под надзором Генпрокуратуры.
«На месте катастрофы летательного аппарата Су-25, принадлежащего Силам обороны, в течение ночи проводились следственные действия соответствующими службами на площади в несколько гектаров. На месте происшествия присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Для полноценного расследования трагического происшествия соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На данном этапе части самолета идентифицированы и черный ящик найден. Тело погибшего пилота доставлено в прозектуру», - говорится в сообщении.
2 июля около 13:00 вблизи села Дисвели Болнисского муниципалитета разбился самолет Су-25, принадлежащий Силам обороны. В результате катастрофы погиб пилот Авиационного и воздушного командования Сил обороны подполковник Кахабер Зурабашвили.
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