

Начато следствие по делу о катастрофе Су-25 в Грузии

03.07.2024 14:06





Министерство обороны Грузии распространяет заявление по поводу крушения военного самолета Су-25 в муниципалитете Болниси. Как отмечают в ведомстве, по данным предварительного расследования, самолет перед полетом был полностью проверен в соответствии с требованиями технической документации. Также была проведена предполетная подготовка и соблюдены все процедуры, предусмотренные регламентом.



Минобороны сообщает, что было начато расследование по статье 401 УК (Нарушение правил управления или эксплуатации летательных аппаратов), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.



Расследование ведет военная полиция под надзором Генпрокуратуры.



«На месте катастрофы летательного аппарата Су-25, принадлежащего Силам обороны, в течение ночи проводились следственные действия соответствующими службами на площади в несколько гектаров. На месте происшествия присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Для полноценного расследования трагического происшествия соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На данном этапе части самолета идентифицированы и черный ящик найден. Тело погибшего пилота доставлено в прозектуру», - говорится в сообщении.



2 июля около 13:00 вблизи села Дисвели Болнисского муниципалитета разбился самолет Су-25, принадлежащий Силам обороны. В результате катастрофы погиб пилот Авиационного и воздушного командования Сил обороны подполковник Кахабер Зурабашвили.





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