

Следственные и процессуальные действия на месте катастрофы Су-25 завершены

04.07.2024 10:03





Представители Департамента военной полиции Министерства обороны завершили следственные и процессуальные действия на месте катастрофы летательного аппарата типа Су-25, принадлежащего Силам обороны, в Болнисском муниципалитете. Информацию об этом распространяет Минобороны Грузии.



По их данным, территорию покинули представители Сил обороны и подразделения МВД.



«В целях установления по делу объективной истины соответствующие работы по сбору доказательств проводились на нескольких гектарах территории в 24-часовом режиме.



Детальный осмотр места происшествия произведен при участии экспертов-криминалистов. В результате были найдены и изъяты важные для дела доказательства. Идентифицированы части летательного аппарата и обнаружен черный ящик.



В рамках расследования были изъяты важные документы, опрошены свидетели. Назначена инженерно-техническая экспертиза. Планируются химическая, баллистическая и видеотехническая экспертизы.



В целях выяснения причин произошедшего департамент военной полиции Минобороны продолжает следственные, процессуальные действия под надзором Генеральной прокуратуры. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 401.



Министерство обороны еще раз выражает глубокую скорбь в связи с гибелью пилота авиации и воздушного командования Сил обороны, вице-полковника Кахабера Зурабашвили и соболезнует его семье и близким», - говорится в заявлении ведомства.





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