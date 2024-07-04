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Два человека арестованы за мошенничество путем создания колл-центров
04.07.2024 13:21
Суд отправил под арест на время следствия двоих обвиняемых в присвоении крупной суммы денег гражданина Австралии, которого по известной уже преступной схеме колл-центров убедили вложить деньги якобы в надежную инвестиционную компанию, говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, злоумышленники создали т. н. колл-центр и необходимую для его функционирования электронную торговую платформу.
Под вымышленными именами злоумышленники связывались с иностранными гражданами, заверяли в том, что это надежная инвестиционная компания и убеждали вкладывать в нее деньги, а потом присваивали эти деньги.
На данном этапе установлено, что таким образом члены организованной группировки завладели 340 тысячами лари, которые принадлежали гражданину Австралии.
Арестованные граждане обвиняются в присвоении крупной суммы денег, совершенном организованной группой лиц. В случае подтверждения вины им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Это не первый случай раскрытия преступных колл-центров. Прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
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