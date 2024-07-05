

Столтенберг назвал самую неотложную задачу для саммита НАТО

05.07.2024 16:36





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом лидеров Альянса в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе, заявил, что поддержка Украины будет "самой неотложной задачей".



Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту, сообщает "Европейская правда".



В частности, Столтенберг ожидает, что в Вашингтоне лидеры "согласуют существенный пакет помощи Украине".



Также он напомнил, что НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в области безопасности.



Он добавил, что члены Альянса согласуют финансовые обязательства для Украины, и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины, больше двусторонних соглашений в сфере безопасности и работу над углублением военной оперативной совместимости.



По словам генсека, все эти элементы "являются мостом к членству в НАТО и очень сильным пакетом для Украины на саммите".



Он добавил, что "Украина приближается к членству в Альянсе".



Кроме того, ключевыми темами саммита будут сдерживание и оборона, а также глобальное партнерство.



Ранее Столтенберг выразил надежду, что Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия.



А президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.





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