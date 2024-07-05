

Минобороны Грузии сожалеет о переносе грузино-американских учений Noble Partner 2024 из-за напряжения между странами

05.07.2024 19:51









Как отмечается в заявлении ведомства, международные учения, в том числе Noble Partner 2024, выгодны как Грузии, так и США.



«Соединенные Штаты Америки и Грузию связывают партнерские отношения, формировавшиеся десятилетиями, которые основаны на общих интересах и целях наших стран.



Заявление министерства обороны США о переносе на неопределенный срок многонациональных учений Noble Partner 2024 вызывает сожаление.



Международные учения, в том числе Noble Partner 2024, выгодны как Грузии, так и Соединенным Штатам Америки и участвующим в них странам-партнерам, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию способностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению взаимосовместимости.



Существуют форматы взаимовыгодного сотрудничества между Минобороны США и Минобороны Грузии в сфере обороны и безопасности.



Несмотря на перенос учений, указанные выше форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям Agile Spirit 2025″, — говорится в заявлении.



Пентагон выступил с заявлением, что в рамках всеобъемлющего пересмотра двусторонних отношений США и Грузии США отложат на неопределенный срок учения Noble Partner в Грузии.

Минобороны Грузии комментирует заявление минобороны США Как отмечается в заявлении ведомства, международные учения, в том числе Noble Partner 2024, выгодны как Грузии, так и США.«Соединенные Штаты Америки и Грузию связывают партнерские отношения, формировавшиеся десятилетиями, которые основаны на общих интересах и целях наших стран.Заявление министерства обороны США о переносе на неопределенный срок многонациональных учений Noble Partner 2024 вызывает сожаление.Международные учения, в том числе Noble Partner 2024, выгодны как Грузии, так и Соединенным Штатам Америки и участвующим в них странам-партнерам, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию способностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению взаимосовместимости.Существуют форматы взаимовыгодного сотрудничества между Минобороны США и Минобороны Грузии в сфере обороны и безопасности.Несмотря на перенос учений, указанные выше форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям Agile Spirit 2025″, — говорится в заявлении.Пентагон выступил с заявлением, что в рамках всеобъемлющего пересмотра двусторонних отношений США и Грузии США отложат на неопределенный срок учения Noble Partner в Грузии.





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