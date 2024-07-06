

Министр обороны обещает сделать все для расследования катастрофы Су-25

06.07.2024 15:07





Мы сделаем все, чтобы этот инцидент был полностью расследован, - заявил журналистам министр обороны Ираклий Чиковани на гражданской панихиде по пилоту, вице-полковнику Кахаберу Зурабашвили, погибшему во время катастрофы летательного аппарата Су-25, принадлежавшего Силы обороны.



Как отмечает Чиковани, Минобороны поддержит семью погибшего вице-полковника.



«Хочу выразить соболезнования семье, близким, конечно, офицерам, солдатам, всем тем людям, для которых большая боль та утрата, которую понесли Силы обороны. Эта тяжелейшая трагедия. Конечно, мы сделаем все, чтобы этот инцидент был полностью расследован. С другой стороны, я скажу также, что Силы обороны - это одна большая семья, и, конечно, мы будем рядом с семьей погибшего вице-полковника», - сказал Чиковани.



Напомним, летательный аппарат типа Су-25, принадлежащий Силам обороны, потерпел катастрофу 2 июля во время плановых учений. В результате крушения погиб пилот авиации и воздушного командования Сил обороны, вице-полковник Кахабер Зурабашвили.



После проведенных на месте происшествия следственных и процессуальных действий назначена инженерно-техническая экспертиза, запланированы химическая, баллистическая и видео-техническая экспертизы.





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