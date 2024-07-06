

Министр обороны еще раз выразил недовоьство решением США отложить военные учения «Достойный партнер 2024»

06.07.2024 15:09





На протяжении десятков лет наши военнослужащие защищали не только те страны, которые являются сегодня членами НАТО, но и мир в мире, - заявил бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.



Этим он отреагировал на заявление Департамента обороны США, согласно которому многонациональные учения «Достойный партнер 2024» отложены на неопределенный срок.



«Я хотел бы попросить наших партнеров, которые принимают решения по таким вопросам, понятно, что мероприятие такого масштаба - не только военное мероприятие, это военно-политическое мероприятие, но не следует забывать, что наши военнослужащие десятилетиями защищали не только страны, которые сегодня являются членами НАТО, но и мир в мире. Мы всегда должны проводить красную линию, чтобы политическим решением не были наказаны наши военнослужащие», - заявил Бурчуладзе.





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