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Начинаются межведомственные учения «Партнер-2024»


07.07.2024   17:23


Межведомственные учения «Партнер-2024», организованные Национальной гвардией Сил обороны Грузии, 8-12 июля пройдут в муниципалитетах Хелвачаури и Тетрицкаро.

По информации Минобороны, учение направлено на улучшение межведомственной координации во время кризисных ситуаций и чрезвычайных ситуаций.

В «Партнере-2024» принимают участие военнослужащие: Национальной гвардии Сил обороны, специальных операций, а также командования авиации и ПВО, военной полиции и представители волонтерских организаций. В учениях также задействованы соответствующие службы министерств внутренних дел, вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Сторонниками межведомственного обучения являются Министерство образования, науки и молодежи и местные муниципалитеты», — отмечается в информации Минобороны.


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