

Поджигателям леса грозит лишение свободы от 4 до 8 лет

08.07.2024 11:16





В летний сезон с повышением температуры увеличивается риск возникновения лесных пожаров. По статистике, лесные пожары вызываются несколькими факторами. Чаще всего это костер, разведенный в опасном месте или когда оставляют головешки непотушенными.



Иногда причиной пожара становятся самовозгорающиеся отходы и пластиковые бутылки, осколки стекла при высокой температуре воздуха становятся причиной возгорания.



Запрещается разжигать костры в зелёном хвойном лесу. Также не следует разжигать огонь в местах старых пожаров или поврежденных участках леса. Не рекомендуется разводить костер в торфяниках или если вокруг сухая, жухлая трава. В такое время велика вероятность того, что огонь перекинется на траву и распространится по всему лесу.



Если вы решили разжечь костер во время пикника на природе, специалисты рекомендуют выбрать открытую площадку, очистить эту территорию от травы, сосновых веток и других легковоспламеняющихся материалов. А после пикника обязательно нужно потушить пожар.



Запрещается бросать в лес непотушенные спички, окурки и другие легковоспламеняющиеся предметы.



Нарушение требований пожарной безопасности в лесах регулируется Кодексом Грузии об административных правонарушениях.



В частности, если частное лицо разожжет в лесу костер с нарушением требований пожарной безопасности, его оштрафуют на 300 лари. А если это действие приведет к пожару в лесу, то оштрафуют на 500 лари. К штрафу прибавляется сумма экологического ущерба.



Если кто-то по своей неосторожности устроит пожар в лесу, закон предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.



Согласно статистике, опубликованной Национальным агентством лесного хозяйства, в 2023 году в лесном фонде, находящемся в ведении Национального агентства лесного хозяйства, произошло 17 пожаров, в результате которых сгорело 98 гектаров леса.





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