

Одному человеку предъявлено обвинение по делу о ранении курьера «Глово»

08.07.2024 19:34





Прокуратура Грузии предъявила одному лицу обвинение по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью курьера «Глово» и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Об этом сообщает Главная прокуратура.



По информации следственного ведомства, в установленный законом срок оно обратится в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения обвиняемому заключения.



«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 6 июля на территории у 4-го микрорайона Нуцубидзе в Тбилиси у обвиняемого вместе с двумя сопровождавшими его лицами произошла размолвка с потерпевшим в связи с курьерским обслуживанием, во время которой физически с ним расправился и ранил несколькими выстрелами из огнестрельного оружия.



Ему заочно предъявлено обвинение по части первой статьи 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также по частям 3 и 4 статьи 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



МВД продолжает расследование по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым», - говорится в информации.





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