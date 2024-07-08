

В аэропорту Молдовы задержан гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за «терроризм»

08.07.2024 19:53





В конце прошлой недели в международном аэропорту Кишинева задержали двух граждан Грузии, 20 и 19 лет, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям.



Правоохранительные органы США выдали ордер на арест 20-летнего гражданина Грузии за совершение преступления «терроризм». Иностранец представился при въезде в Республику Молдова пассажиром рейса «Стамбул-Кишинев».



Вместе с другим 19-летним гражданином Грузии они были задержаны сразу после выхода из самолета. Их сопровождали для дальнейших проверок сотрудники Международного аэропорта и подразделения специального назначения Scorpion. Во время обыска были обнаружены документы, подтверждающие, что 20-летний мужчина проходил обучение в специализированных военно-учебных центрах, а также мультимедийные материалы террористического содержания.



После допроса его поместили в следственный изолятор столичного департамента полиции. Второму гражданину Грузии запретили въезд на территорию Республики Молдова и вернули в Турцию.





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