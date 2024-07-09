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В Вашингтоне сегодня начинается саммит НАТО


09.07.2024   10:52


Сегодня в Вашингтоне начинается трехдневный саммит НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, говоря о саммите, заявил, что поддержка Украины будет самой неотложной задачей НАТО.

«Надеюсь, что главы государств и правительств согласуют необходимый для Украины пакет», - сказал Столтенберг.

По его словам, темами саммита также станут сдерживание и оборона, а также глобальное партнерство.

Генеральный секретарь пригласил лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея на саммит для дальнейшего углубления сотрудничества, в том числе с Украиной, поддержки кибербезопасности и новых технологий.

«Чем теснее связываются авторитарные игроки, тем важнее тесно сотрудничать с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе», - отметил Столтенберг.


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