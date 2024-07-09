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В Вашингтоне сегодня начинается саммит НАТО
09.07.2024 10:52
Сегодня в Вашингтоне начинается трехдневный саммит НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, говоря о саммите, заявил, что поддержка Украины будет самой неотложной задачей НАТО.
«Надеюсь, что главы государств и правительств согласуют необходимый для Украины пакет», - сказал Столтенберг.
По его словам, темами саммита также станут сдерживание и оборона, а также глобальное партнерство.
Генеральный секретарь пригласил лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея на саммит для дальнейшего углубления сотрудничества, в том числе с Украиной, поддержки кибербезопасности и новых технологий.
«Чем теснее связываются авторитарные игроки, тем важнее тесно сотрудничать с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе», - отметил Столтенберг.
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