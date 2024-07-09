

ЕС заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку оборонного сектора Грузии

09.07.2024 11:25





Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку оборонного сектора Грузии, рассказал журналистам посол ЕС Павел Герчинский.



«Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что лидеры [ЕС] также решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). На данный момент деньги, которые мы планировали передать Министерству обороны, а это 30 миллионов евро, заморожены.



И это только первый шаг, будут и другие шаги. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь правительству на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге», — сказал Герчинскийყ





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