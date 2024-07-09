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Сенатор Шахин о бессрочной приостановке проведения военных учений: «Трудное, но важное решение»
09.07.2024 14:30
Американский сенатор Джин Шахин отреагировала решение о переносе на неопределенный срок проведения совместных с США военных учений в Грузии. По ее словам, это было трудное, но важное решение со стороны Министерства обороны США.
«Трудное, но важное решение Министерства обороны отложить предстоящие военные учения в Грузии. Это [решение] о переносе отражает формулировку, которой я добилась в принятом комитетом NDAA, которая требует пересмотра оборонного сотрудничества с Грузией после принятия ею закона об иностранных агентах.
Ранее США сообщили о переносе на неопределенный срок учений Noble Partner («Достойный партнер»). В этом году они должны были состояться в Грузии с 25 июля по 6 августа.
По данным Минобороны США, указанное решение принято в рамках решения о пересмотре двусторонних отношений.
«Достойный партнер» проводится в Грузии ежегодно с 2016 года, в нем принимали участие более 2000 военнослужащих западных партнеров Грузии, в том числе стран НАТО.
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