

Граждане Турции задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы

09.07.2024 15:51





Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД и Таможенного управления Службы доходов Министерства финансов арестовали 4 иностранных граждан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии, попытке ее пересечения, а также организации незаконной переправки мигранта.



Следствием установлено, что два гражданина Турции в обход пограничного пункта «Сарпи», пытались незаконно доставить третьего гражданина Турции на территорию Грузии. Полиция арестовала всех троих.



Сотрудники Департамента патрульной полиции также задержали еще одного гражданина Турецкой Республики 1990 года рождения.



«Он был арестован в международном аэропорту имени Давида Агмашенебели в Кутаиси, когда пытался покинуть Грузию по поддельному паспорту», — говорится в сообщении МВД.



Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 8 лет лишения свободы.





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