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Акубардия: Дания приостановила предоставление военной помощи Грузии.
10.07.2024 10:43
Оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила, что Дания, также как ЕС, приостановила предоставление военной помощи Грузии.
По ее словам, речь идет о многомиллионном проекте, который должен быть использован для укрепления обороноспособности и устойчивости страны.
"За этим [решением США] последовало замораживание военной помощи от другого члена НАТО, речь идет о Дании, которая, по моей информации, приостанавливает многомиллионный проект по укреплению обороноспособности страны, который начался в прошлом году и составил около 27 миллионов лари".
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