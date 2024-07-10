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Акубардия: Дания приостановила предоставление военной помощи Грузии.


10.07.2024   10:43


Оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила, что Дания, также как ЕС, приостановила предоставление военной помощи Грузии.

По ее словам, речь идет о многомиллионном проекте, который должен быть использован для укрепления обороноспособности и устойчивости страны.

"За этим [решением США] последовало замораживание военной помощи от другого члена НАТО, речь идет о Дании, которая, по моей информации, приостанавливает многомиллионный проект по укреплению обороноспособности страны, который начался в прошлом году и составил около 27 миллионов лари".


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