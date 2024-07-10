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Следственная служба выявила незаконно работающий пункт обмена криптовалют
10.07.2024 10:46
Следственная служба выявила незаконно работающий пункт обмена криптовалют и начала уголовное преследование в отношении одного человека.
"Обвиняемый, используя систему обмена криптовалют, без обязательной регистрации в Национальном банке Грузии, осуществлял обмен различных конвертируемых виртуальных активов в разных валютах, в результате чего получил крупный доход в виде комиссионных.
Были изъяты крупные суммы наличных денег и криптовалюты, а также компьютерное оборудование.
Расследование ведется по ч. 1 ст. 192 Уголовного кодекса Грузии, которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 3 лет."
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