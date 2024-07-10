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В Грузии призывают граждан воздержаться от открытия подозрительных ссылок, полученных с иностранных номеров
10.07.2024 18:01
Служба защиты персональных данных призывает граждан воздержаться от открытия подозрительных ссылок, полученных посредством коротких текстовых сообщений с иностранных номеров и разглашения персональных данных.
В Службе защиты персональных данных поясняют, что фактические обстоятельства, указанные в обращениях в службу, содержат признаки предполагаемого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, поэтому они направлены в прокуратуру для реагирования.
«Мы хотели бы довести до общественности информацию о фактах отправки коротких текстовых сообщений с иностранных номеров телефонов, с помощью которых отправители сообщения предоставляют субъектам данных информацию о поступлении посылки на склад и необходимости изменения адреса. Кроме того, в конце коротких текстовых сообщений указывается ссылка, по которой субъектам данных предлагается предоставить свои персональные данные, включая номер удостоверения личности и данные банковской карты.
Служба защиты персональных данных призывает вас воздержаться от открытия подозрительных ссылок, полученных в коротких текстовых сообщениях с иностранных номеров, а также от разглашения своих персональных данных. В рассматриваемом деле, поскольку фактические обстоятельства, указанные в обращениях, поданных в Службу защиты персональных данных, содержат признаки предполагаемого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Грузии, они были направлены в Генеральную прокуратуру Грузии для дальнейшего реагирования», — говорится в сообщении Службы защиты персональных данных.
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