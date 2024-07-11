

В рамках «Партнер-2024» прошли показательные учения

11.07.2024 11:39





В рамках межведомственных учений «Партнер 2024» в Хелвачаури прошли показательные учения. Сценарий учений по управлению кризисными ситуациями включал реагирование на наводнения. Резервисты Нацгвардии и пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД изолировали зону кризиса, установили водоотталкивающую стену, провели мониторинг реки, эвакуировали местное население и перемещаемые памятники культурного наследия.



«Партнер-2024», организованный Национальной гвардией Сил обороны Грузии, проходит в муниципалитетах Хелвачаури и Тетрицкаро. Целью учений является отработка скоординированных действий со структурными подразделениями Сил обороны Национальной гвардии и другими государственными органами во время кризисных и чрезвычайных ситуаций.



В «Партнере-2024» принимают участие военнослужащие Национальной гвардии Сил обороны, специальных операций, военной полиции и представители волонтерских организаций. К учениям привлечены соответствующие службы МВД, а также министерства труда, здравоохранения и социальной защиты. Учения проходят при поддержке министерство образования, науки и молодежи и местных муниципалитетов.



В учениях в качестве наблюдателей участвуют представители Сил территориальной обороны Польши и Добровольческих сил национальной обороны Литвы, а также Службы сотрудничества обороны США (ODC).





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