

Министр обороны Грузии: Может без непосредственного упоминания Бухареста, но НАТО поддерживает политику открытых дверей

11.07.2024 15:46





Я в числе тех людей, которые верят, что НАТО будет расширится и запись, которая есть в коммюнике, есть в Конституции Грузии, будет в свое время обеспечена, - заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани по окончании заседания правительства.



По его словам, НАТО поддерживает политику открытых дверей, а это означает, что все государства свободны решать, к какому альянсу присоединиться.



«Документ, опубликованный после юбилейного 75-го саммита НАТО, по своему формату и содержанию отличается от любого другого документа, опубликованного после саммита НАТО. У Грузии в документе есть свое место. Важно, чтобы существовало четкое заявление о том, что территории Грузии оккупированы и вооруженные силы Российской Федерации должны быть выведены с территорий Грузии.



Что касается политики расширения, то относительно этого тоже есть записи, может без прямого упоминания Бухареста, но НАТО отмечает, что каждое государство свободно решать, к какому альянсу присоединиться, и поэтому поддерживает политику открытых дверей, и об этом тоже говорится. Также контекст того, что усилия ближайших партнеров альянса, таких как Грузия, как государства-аспиранта, важны для обеспечения международной безопасности. Мы все принесли много жертв ради этого. Я в числе тех людей, которые верят, что НАТО будет расширится и запись, которая есть в коммюнике, есть в Конституции Грузии, будет в свое время обеспечена», - заявил Чиковани.



Для справки, Вашингтонский саммит НАТО в опубликованной декларации призывает Россию вывести свои войска из Республики Молдова и Грузии.



«Мы также призываем Россию вывести все свои силы из Республики Молдова и Грузии, которые размещены там без их согласия», - говорится в декларации.



Следует отметить, что в декларации Вашингтонского саммита нет записи о том, что Грузия станет членом НАТО.





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